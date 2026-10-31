Uma ruptura de cabos provocou instabilidade nas linhas telefônicas de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) administrado pelo CISDESTE. O problema afeta o direcionamento das chamadas de emergência pela rede principal, gerando preocupação para a população que necessita de atendimento rápido em situações críticas.

De acordo com as informações oficiais divulgadas pelo órgão, a concessionária responsável pela infraestrutura de telecomunicações já foi acionada e equipes técnicas encontram-se mobilizadas no local para realizar os reparos necessários e restabelecer o serviço o mais breve possível. No entanto, até o momento, não há uma previsão exata para a normalização total do sistema.

Alternativas de Contato

Para garantir que nenhum cidadão fique desassistido durante a falha técnica, o SAMU disponibilizou linhas telefônicas provisórias e canais digitais de emergência. Caso encontre dificuldades para completar a ligação para o número 192, a população deve utilizar imediatamente as seguintes opções:

Linhas telefônicas alternativas:

(38) 2101-7384

(38) 3016-2484

Aplicativos móveis oficiais



O acionamento também pode ser feito de forma digital por meio dos aplicativos 192 Fácil ou Ligue 192 VoIP. Ambos os softwares são gratuitos e estão disponíveis para download nas lojas de aplicativos dos sistemas Android e iOS.

Recomendações às Autoridades

As autoridades de saúde reforçam a importância da conscientização coletiva durante o período de instabilidade. A recomendação é para que a população utilize os números e aplicativos alternativos apenas em casos de urgência e emergência médica real, evitando sobrecarregar as linhas provisórias.

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