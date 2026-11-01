Dados divulgados durante a última reunião do Programa de Integração da Gestão em Segurança Pública (Igesp) apontam uma redução de 37,15% nos registros de crimes contra o patrimônio, categoria que engloba furtos, roubos e receptação, nas chamadas Zonas Quentes de Criminalidade (ZQCs) da região central de Juiz de Fora. O levantamento compara o período de janeiro a setembro de 2025 com o mesmo intervalo de 2026.

O índice faz parte dos balanços oficiais apresentados pelo fórum que reúne o sistema de justiça criminal, forças estaduais de segurança e a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) para o planejamento estratégico de operações integradas envolvendo a Guarda Municipal, a Fiscalização de Posturas e as polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal.

O peso da tecnologia na segurança

A retração nos índices de criminalidade na área central é atribuída no relatório oficial, em grande parte, à consolidação do Sistema Integrado de Videomonitoramento (SIV), implantado pela administração municipal em 2024.

Atualmente, a rede conta com cerca de 350 câmeras equipadas com tecnologia de leitura de placas (caracteres) e reconhecimento facial. Diferente de modelos restritos a órgãos municipais, a plataforma tem o acesso compartilhado em tempo real com as polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar, permitindo rastreamento de veículos suspeitos, monitoramento de foragidos e suporte direto a operações de campo.

Panorama estadual de crimes violentos



No campo macro dos indicadores, o município também se destaca no comparativo regional. Segundo dados divulgados pelo Monitor de Dados Públicos, ferramenta vinculada ao Observatório Municipal de Violência e Criminalidade da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), Juiz de Fora registra uma taxa de 61,65 crimes violentos por 100 mil habitantes (com base nos acumulados entre janeiro e agosto de 2025 e 2026).

O número posiciona a cidade com o menor índice de violência letal e crimes violentos entre os seis municípios mais populosos de Minas Gerais. Para efeito de contraste estatístico apresentado no levantamento, a capital mineira, Belo Horizonte, registra no mesmo recorte uma taxa de 251,92 crimes violentos por 100 mil habitantes.

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