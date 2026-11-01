Uma colisão transversal entre dois veículos na tarde deste sábado (31), mobilizou equipes de resgate e gerou retenção no tráfego da BR-040, em Juiz de Fora. O acidente ocorreu nas imediações do Expominas, no km 789 e deixou cinco pessoas feridas.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Corpo de Bombeiros, o impacto envolveu um Hyundai HB20, que, segundo os registros oficiais, operava como veículo de transporte por aplicativo, e um Fiat Idea.

No primeiro automóvel viajavam o motorista e uma passageira, ambos de 35 anos, além de uma criança de 8 anos. Todos foram socorridos no local e encaminhados para unidades de saúde da rede hospitalar.

Já no Fiat Idea estavam três rapazes, de 24, 26 e 33 anos. Dois deles receberam atendimento pré-hospitalar e também foram levados a hospitais da região. O condutor de 33 anos foi avaliado pelas equipes de resgate, mas optou por dispensar o transporte médico.

Apesar da mobilização que incluiu o acionamento preventivo da aeronave de resgate, que acabou não sendo necessária devido ao quadro clínico estável dos envolvidos, os bombeiros confirmaram que todas as vítimas estavam conscientes no momento do socorro e apresentavam, inicialmente, lesões consideradas leves.

Tráfego afetado

Por conta do trabalho de atendimento às vítimas e da remoção dos automóveis, a pista da rodovia federal precisou ser temporariamente interditada, provocando lentidão e retenção de veículos no trecho. A PRF informou que os carros bateram de lado, mas as causas específicas e a dinâmica da colisão ainda devem ser apuradas.

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