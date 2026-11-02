Nesta segunda-feira, 2 de novembro, os cemitérios de Juiz de Fora realizam esquemas especiais de funcionamento para acolher as famílias no Dia de Finados. Com propostas que unem fé, memória e acolhimento, os espaços da cidade prepararam estruturas reforçadas para organizar o fluxo de pedestres e veículos ao longo de todo o dia.

No Parque da Saudade, as atividades têm início às 8h com o Varal da Memória e a exibição contínua em totens do projeto Histórias que Vivem.

A iniciativa reuniu registros de famílias e produziu 20 curtas-metragens de até dois minutos que retratam a vida e o legado de pessoas sepultadas no local.

O ponto alto da programação religiosa ocorre às 11h, com a Missa de Finados presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Marco Aurélio. Para organizar o trânsito, o acesso de veículos será feito exclusivamente pela Av. Alencar Tristão, nº 410, a saída pela Rua Capitão Mário Braga, enquanto a Av. Barão do Rio Branco funcionará em ambos os sentidos.

Já o Cemitério Municipal funcionará das 7h às 17h, mantendo seus quatro portões abertos para facilitar a circulação. A Capela 05 atuará como ponto de apoio na orientação e localização de jazigos. A administração realizou serviços de capina e limpeza nas áreas comuns, mantendo a conservação dos túmulos particulares sob responsabilidade das famílias.

No entorno, 14 comerciantes credenciados via chamamento público comercializarão flores e velas. Ao longo do dia, serão celebradas quatro missas, às 8h (presidida por Dom Marco Aurélio), 10h, 13h e 15h , além de momentos de acolhimento espiritual promovidos pelas igrejas Presbiteriana e Universal e pelas Testemunhas de Jeová.

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