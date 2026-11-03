Um motociclista morreu após sofrer um acidente na MG-482, na altura do km 157, na região de Viçosa, na noite de domingo (1º), no trecho entre Porto Firme e Viçosa.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o condutor de uma Honda CG 150 Titan, de cor cinza, seguia no sentido Porto Firme–Viçosa quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e caiu na pista.

A motocicleta foi encontrada caída sobre a rodovia, enquanto o corpo do condutor estava às margens da rodovia, preso a uma cerca de arame. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local, e o médico responsável constatou a morte às 18h40.

No momento do acidente, a pista estava molhada, era noite e não havia iluminação artificial no trecho.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os levantamentos necessários. Após os trabalhos, o corpo foi liberado para a funerária responsável.

Não foram identificadas testemunhas presenciais. As circunstâncias e as causas do acidente ainda dependem da conclusão da perícia.

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