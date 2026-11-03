Dois atropelamentos por trens resultaram na morte de duas pessoas em Juiz de Fora neste domingo (1º). As ocorrências foram registradas na Avenida Francisco Valadares, no bairro Poço Rico, e na Rua Coronel Vidal, no bairro Mariano Procópio. As vítimas são um homem, com idade aparente de 45 anos, ainda não identificado, e uma mulher de 73 anos, identificada como Aparecida Gonçalves Coelho dos Reis.

O primeiro caso aconteceu na Avenida Francisco Valadares, na altura do número 627, no bairro Poço Rico. Segundo o Corpo de Bombeiros, o atendimento foi realizado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte do homem no local.

Já no período da noite, os bombeiros foram acionados para atender a uma ocorrência na Rua Coronel Vidal, número 80, no bairro Mariano Procópio. Quando a equipe chegou, profissionais da Unidade de Suporte Avançado do Samu já haviam constatado o óbito de Aparecida, de 73 anos.

Segundo as informações dos bombeiros, a mulher foi encontrada às margens da linha férrea, sem estar presa ou retida às ferragens. Como não havia necessidade de procedimentos de salvamento ou desencarceramento, a equipe retornou à base.

Nas duas ocorrências, as cenas ficaram sob responsabilidade da Polícia Militar, que aguardava a chegada da perícia da Polícia Civil.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre as dinâmicas dos acidentes e aguarda retorno.

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