Juiz de Fora está sob alerta de tempestade nesta quarta-feira (4), conforme comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso é válido da meia-noite às 23h59 e prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O instituto aponta baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Previsão do tempo para a semana

Nesta terça-feira (3), os termômetros devem variar entre 19°C e 30°C. A previsão indica muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas à tarde e à noite.

Na quarta-feira (4), quando o alerta estará em vigor, a temperatura fica entre 20°C e 32°C. O dia deve permanecer encoberto, com possibilidade de chuvisco pela manhã e à tarde.

Na quinta-feira (5), a máxima pode chegar a 33°C, com mínima de 21°C. A previsão aponta muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Já na sexta-feira (6), a temperatura deve cair, com mínima de 19°C e máxima de 26°C. O céu terá muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.

Orientações durante o alerta

Em caso de rajadas de vento, o INMET recomenda não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também orienta evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de alerta.

Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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