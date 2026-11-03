A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou uma nova lista de estudantes contemplados pelo Passe Livre Estudantil. A relação inclui parte dos alunos que solicitaram o benefício, enquanto as demais inscrições continuam em análise. Novos cartões também estão sendo confeccionados para distribuição.

O pedido do benefício permanece aberto durante todo o ano e pode ser feito pela plataforma on-line ou presencialmente em qualquer unidade do Diga.

A entrega dos cartões é realizada pelas instituições de ensino, diretamente nas unidades em que os estudantes estão matriculados. Após receber o cartão, o beneficiário precisa fazer o cadastramento da biometria facial para desbloquear o dispositivo antes de começar a utilizar o passe.

Desde o início do programa, quase 41 mil cartões já foram distribuídos. Segundo a Prefeitura, esse total inclui estudantes que ainda têm direito à gratuidade e pessoas que já concluíram os estudos ou não possuem mais vínculo com a rede pública de ensino.

O Passe Livre Estudantil garante gratuidade no transporte coletivo urbano aos estudantes da rede pública, no deslocamento entre a residência e a instituição de ensino. No primeiro ano de funcionamento, o programa registrou 5 milhões de utilizações.

Cadastramento obrigatório

Os estudantes que já possuem o cartão também precisam realizar o cadastramento obrigatório para garantir o funcionamento do benefício no atual período letivo.

O procedimento pode ser feito pela plataforma on-line, utilizando o e-mail ou a conta gov.br do estudante. É necessário preencher os formulários, anexar a documentação solicitada e clicar em “Criar Protocolo”.

O comprovante de matrícula apresentado deve ser referente ao período letivo atual. Depois de concluir o cadastro, o estudante pode acompanhar o andamento da solicitação pela própria plataforma. A documentação será analisada pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), que enviará as orientações para a entrega do cartão quando ele estiver disponível.

Desbloqueio e biometria facial

Após receber o cartão, o estudante deve cadastrar a biometria facial para liberar o uso do benefício. O procedimento pode ser realizado pelo aplicativo AtlasMob, disponível gratuitamente para Android e iOS.

Para fazer o cadastro, é necessário:

1. Baixar o aplicativo AtlasMob;

2. Selecionar a opção “Não tem conta? Cadastre-se”;

3. Informar o e-mail e a data de nascimento;

4. Preencher os dados do estudante e criar uma senha;

5. Acessar o e-mail e clicar no link de validação da conta;

6. Fazer login no aplicativo e selecionar “Alteração de foto”;

7. Fotografar o rosto do estudante beneficiário e confirmar o envio.

A imagem deve mostrar o rosto do próprio estudante, preferencialmente em ambiente bem iluminado e com fundo neutro. Os dados informados, principalmente o CPF, precisam ser do beneficiário para que o aplicativo localize o cadastro.

A biometria permite verificar se o cartão está sendo utilizado exclusivamente pelo estudante contemplado, contribuindo para a identificação de possíveis irregularidades.

Em caso de dúvidas ou dificuldades, o estudante pode procurar qualquer unidade do Diga ou entrar em contato com a Astransp pelo telefone (32) 3228-9700. A entidade fica na Rua Espírito Santo, 296, no bairro Poço Rico. Também é possível buscar atendimento pelo telefone (32) 2104-8531.

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