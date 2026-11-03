Em encontro realizado com lideranças comunitárias do Bairro Dom Bosco em Juiz de Fora, a administração municipal apresentou o projeto do Posto Territorial do programa Periferia Viva. O espaço vai funcionar como ponto central de escuta e participação popular ao longo de todas as etapas de revitalização da região.

Instalado em um salão anexo à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, o posto abrigará oficinas, atendimentos para esclarecimento de dúvidas e atividades participativas entre as equipes técnicas e a população. Ao fim das intervenções, a estrutura será convertida em um Centro de Convivência permanente para a comunidade.

Investimento Histórico de R$ 40 Milhões

O projeto conta com recursos da ordem de R$ 40 milhões, viabilizados por meio do programa Periferia Viva, do Governo Federal (integrante do Novo PAC).

O montante garantirá obras estratégicas e de grande porte solicitadas há anos pelos moradores, contemplando:

Infraestrutura e Acessibilidade: melhorias em vias de circulação e pavimentação;

Prevenção de Riscos: contenção de encostas e obras de drenagem pluvial;

Saneamento e Habitação: estruturação da rede básica e regularização fundiária;

Lazer e Convivência: implantação de praças, jardins e áreas dedicadas à prática de esportes.

"Nós fizemos a escolha do bairro Dom Bosco para participar deste edital porque há muitos anos tenho clareza de que a cidade tem um grande débito com o bairro. Quero entregar o bairro lindo, todo urbanizado, com os equipamentos e a infraestrutura necessários.", afirmou Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora.

Diálogo e Reparação Histórica

Conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP), a proposta coloca os moradores no centro das tomadas de decisão. A secretária da pasta, Cidinha Louzada, ressaltou que o Posto Territorial garantirá que o planejamento acompanhe as reais urgências apontadas por quem vive no território.

Para a comunidade local, a iniciativa representa uma reparação diante de lacunas de investimentos no passado. Lideranças comunitárias destacam que a área carrega marcas marcantes, como os impactos socioambientais da região da Curva do Lacet, e veem no projeto a oportunidade de resgatar a dignidade e a forte identidade cultural do Dom Bosco.

Tags:

Comunidade | Governo | Infraestrutura | Investimento | Obras | urbanização