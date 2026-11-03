A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), abriu as inscrições para o Edital de Ocupação 2027/1 do Teatro Paschoal Carlos Magno.

O processo seletivo destina-se a pessoas físicas e jurídicas, como artistas, coletivos, cooperativas e produtoras de qualquer região do país ou do exterior, que podem submeter até duas propostas de apresentações artísticas e culturais.

Os projetos selecionados serão apresentados entre 2 de março e 18 de dezembro de 2027, com exceção do mês de agosto, período reservado para a Campanha de Popularização do Teatro e da Dança.

Inscrições gratuitas

O edital abrange diversas linguagens, incluindo teatro, dança, música, circo, audiovisual, cultura popular, contação de histórias, multimídia e artes integradas.

As inscrições são gratuitas e permanecem abertas até 30 de novembro de 2026, devendo ser realizadas por meio do formulário oficial disponibilizado pela instituição.

Durante a avaliação, a comissão julgadora levará em consideração critérios como relevância cultural, inovação, viabilidade técnica, potencial de formação de público e a inclusão de recursos de acessibilidade, como Libras e audiodescrição, além de incentivar ações de mediação cultural como oficinas e debates. O resultado final dos selecionados está previsto para ser divulgado em 19 de janeiro de 2027.

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