A tradicional Festa de Santa Luzia está a um passo de ser oficialmente integrada ao patrimônio cultural e ao Calendário Oficial de Eventos de Juiz de Fora. A decisão veio após a aprovação, na Câmara Municipal, do Projeto de Lei nº 245/2026, de autoria do vereador Juraci Scheffer (PT).

O texto aprovado reconhece o valor cultural, religioso e social da festividade, que há décadas movimenta a zona sul da cidade e atrai fiéis de diversas regiões.

Realizada anualmente durante o mês de dezembro, a comemoração em honra à padroeira conhecida como a protetora dos olhos mobiliza a comunidade em uma extensa programação. Entre as principais atividades estão as novenas, as romarias e a tradicional bênção coletiva dos olhos, momento de forte apelo devocional.

Além do aspecto religioso, o projeto destaca o impacto comunitário da celebração. A Paróquia Santa Luzia, cuja fundação oficial remonta a 24 de setembro de 1948, consolidou-se ao longo dos anos não apenas como um ponto de encontro de fé, mas também como um centro gerador de iniciativas de integração e apoio social para os moradores do bairro.

Próximos passos



Com a aprovação na Casa Legislativa, o texto segue para os trâmites do Executivo municipal. Caso seja sancionado e transformado em lei, a Festa de Santa Luzia passa a integrar formalmente o Calendário Oficial de Eventos de Juiz de Fora; e o festejo ganha o título de Patrimônio Cultural Imaterial do município, assegurando a preservação e o fomento histórico da tradição.

O projeto aguarda sanção ou veto da prefeita Margarida Salomão.

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