Com o aquecimento tradicional do comércio e a proximidade das festividades de fim de ano, a Prefeitura de Juiz de Fora em parceria com o Independência Shopping, promove a segunda edição do Mutirão de Empregos – Especial Fim de Ano. O evento está marcado para o dia 24 de novembro, das 9h às 13h, e será sediado no estacionamento do centro de compras.

A ação busca servir como uma ponte direta entre os empregadores locais e os cidadãos que buscam uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho. Serão ofertadas oportunidades em diversas modalidades, incluindo vagas permanentes, temporárias altamente demandadas neste período, além de opções voltadas para o aprendizado e estágios. O formulário para as inscrições é online.

Oportunidade para empresas e candidatos

Podem participar da iniciativa empresas de variados portes e entidades representativas que contem com vagas abertas para contratação imediata ou que desejem estruturar e alimentar seus bancos de talentos para a temporada.

Para os empreendedores interessados em expor suas vagas no mutirão, as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de um formulário eletrônico disponibilizado pela administração municipal até a próxima terça-feira, 10 de novembro.

O impacto da iniciativa será monitorado de perto pelo poder público. A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (SEDIC) determinou que, após o encerramento do evento, as empresas participantes deverão apresentar um balanço oficial contendo o volume de inscrições recebidas e o número efetivo de contratações realizadas durante a ação.

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