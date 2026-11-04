A Prefeitura de Juiz de Fora firmou um contrato de R$9,6 milhões com a Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva (EMCASA) para realizar serviços de saneamento e regularização do Cadastro Imobiliário Municipal. O acordo foi assinado no dia 15 de setembro de 2026 com vigência de um ano, até 17 de setembro de 2027.

O serviço inclui assessoria e consultoria técnica especializada para regularizar o acervo imobiliário do município, abrangendo imóveis próprios e não próprios. Entre as atividades previstas estão ajustes no inventário, digitalização de documentos antigos, catalogação de dados e elaboração de informações e metadados geoespaciais.

O contrato também prevê diagnóstico do patrimônio imobiliário, levantamentos topográficos e ações técnicas, administrativas, jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais relacionadas à regularização dos imóveis.

De acordo com a descrição do objeto, a atualização, manutenção e compatibilização dos dados cadastrais também têm o objetivo de fomentar a receita municipal, incluindo questões relacionadas ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e à Receita Corrente Líquida (RCL).

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