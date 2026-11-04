Juiz de Fora recebe, nos dias 13 e 14 de novembro, a 4ª edição do Seminário de Apicultura e Meliponicultura da Zona da Mata e a 1ª edição do Circuito Mineiro de Apicultura e Meliponicultura. O evento será realizado no Sindicato Rural de Juiz de Fora, no bairro Cerâmica, com entrada gratuita e participação aberta ao público mediante inscrição.

A programação acontece na Rua Edgard de Paiva Aguiar, 135. Na sexta-feira (13), as atividades serão realizadas das 7h às 17h. Já no sábado (14), o encontro será das 8h às 14h.

Durante os dois dias, o público poderá acompanhar palestras com especialistas, apresentações de técnicas e tecnologias voltadas à atividade, além de visitar uma feira de produtos apícolas e regionais.

A iniciativa é organizada pela Associação dos Apicultores e Meliponicultores de Juiz de Fora e Região (APIJUR), com apoio da Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA). O evento também conta com a parceria do Senar, Sebrae, Emater-MG, Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e Sistema Ocemg.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Agrário, Valdeane Cerqueira, o encontro busca fortalecer os produtores e incentivar o crescimento da cadeia produtiva do mel na região.

Inscrições e participação

A participação é gratuita, e os interessados devem realizar a inscrição pela internet, por meio do formulário disponível no Sympla.

Produtores que desejam expor e comercializar seus produtos durante o evento podem se cadastrar pelo formulário on-line.

Mais informações sobre a programação podem ser consultadas nos canais oficiais da APIJUR.