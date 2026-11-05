Termina nesta quinta-feira (5) o prazo de inscrições para o programa Jovens em Ação Climática, da Prefeitura de Juiz de Fora. A iniciativa vai destinar R$ 225 mil ao financiamento de aproximadamente 18 projetos desenvolvidos por jovens, com valores entre R$ 5 mil e R$ 25 mil para cada proposta selecionada.

O programa é promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (SMMUC). Na reta final do edital, 70 adolescentes que participam de programas sociais de instituições locais estiveram em uma oficina presencial para conhecer a iniciativa e receber orientações sobre a elaboração de projetos.

A proposta é incentivar a participação de jovens em ações comunitárias voltadas ao enfrentamento dos desafios climáticos da cidade, aproveitando experiências e ideias desenvolvidas nos bairros e territórios onde vivem.Quem pode participar

Para se inscrever, é necessário formar um grupo com pelo menos dois jovens, com idades entre 15 e 24 anos, apresentar uma proposta de ação climática e contar com uma organização mentora. Essa entidade será responsável pelo acompanhamento do projeto e pela gestão dos recursos.

Os participantes não precisam ter CNPJ nem estar formalmente vinculados a uma instituição.

As propostas devem contemplar pelo menos um dos três eixos prioritários do programa:

Adaptação às mudanças climáticas e redução do risco de desastres;

Gestão sustentável de resíduos e economia circular;

Conservação e ampliação da infraestrutura verde e azul urbana.

Podem ser apresentadas ações educativas, intervenções comunitárias, tecnologias sociais e soluções inovadoras para problemas identificados pelos próprios jovens.

A Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas também disponibiliza orientações para esclarecer dúvidas sobre o edital e a elaboração das propostas. As inscrições são gratuitas.

Oportunidade internacional

Juiz de Fora está entre as 300 cidades do mundo selecionadas para participar do Youth Climate Action Fund (YCAF), iniciativa internacional apoiada pela Bloomberg Philanthropies. No Brasil, apenas 20 municípios foram contemplados nesta edição.

Além do financiamento, o programa permite que os participantes integrem uma rede internacional de jovens envolvidos no enfrentamento das mudanças climáticas, ampliando a visibilidade das soluções desenvolvidas no município.

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