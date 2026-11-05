Três pessoas ficaram feridas após dois indivíduos efetuarem diversos disparos de arma de fogo contra um grupo de jovens na Rua Dejanira, no Bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora, na noite dessa quarta-feira (4). As vítimas são dois homens, de 18 e 19 anos, e uma mulher, de 36 anos. Todas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Segundo informações do Samu, a mulher sofreu uma perfuração na região posterior esquerda do tórax. O homem de 19 anos foi atingido na mão esquerda. Já o jovem de 18 anos teve uma perfuração na região lombar, com saída do projétil pelo abdômen.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pelos suspeitos, mas eles não foram localizados. A perícia técnica esteve no local e recolheu cápsulas de munição dos calibres .45 e 9 milímetros.

Imagens de câmeras de segurança da região foram obtidas para auxiliar na identificação dos envolvidos e no esclarecimento do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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