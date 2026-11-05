Já imaginou poder observar o Sol por um telescópio, conferir de perto experimentos científicos fascinantes, conhecer iniciativas que mudam o cotidiano da comunidade e conversar diretamente com quem produz conhecimento? Esta é a proposta da segunda edição do Espiaqui, evento promovido pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) que ocupa a Praça Cívica do campus universitário, a partir das 8h. Quarta e quinta-feira, das 9h às 17h; sexta-feira, das 9h às 12h.

Realizada desta quinta-feira (5), até o dia 7 de novembro, a programação consolida-se como um dos principais pontos de encontro entre a universidade pública e a sociedade, unindo dois grandes eventos institucionais: a IX Mostra de Extensão e o XXXII Seminário de Iniciação Científica (Semic 2026). A UFJF fica na Rua José Lourenço Kelmer, s/n - São Pedro.

Ao todo, o evento traz à vitrine mais de 500 projetos e programas de extensão e centenas de pesquisas científicas, reafirmando o papel transformador da educação superior pública de qualidade.

Portas Abertas para a Comunidade

A Mostra de Extensão transforma a Praça Cívica em um verdadeiro mosaico de saberes e práticas cidadãs. Com estandes, exposições, oficinas e rodas de conversa, o público pode conferir iniciativas nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, tecnologia e cultura.

Para a pró-reitora de Extensão da UFJF, Érika Andrade, o evento quebra barreiras e reforça a essência da instituição.

"A mostra de extensão é uma oportunidade de mostrar que a Universidade não está distante da sociedade; pelo contrário, ela faz parte e trabalha para ela. É por meio dessa relação que a universidade amplia sua capacidade de compreender o mundo e seu potencial de transformação social."

Entre os destaques da programação estão:

Programas de treinamento esportivo promovidos pela Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid).

Atendimentos e procedimentos gratuitos oferecidos à população pela Faculdade de Odontologia.

Acompanhamento médico-veterinário voltado a cães e gatos de tutores em situação de vulnerabilidade social, realizado pelo curso de Medicina Veterinária.

Atividades interativas do Centro de Ciências, que envolvem observação solar com telescópio, balança astronômica, jogos matemáticos e experimentos de física, química e biologia.

Ciência de perto: O retorno do investimento público

Enquanto a extensão conecta a universidade ao cotidiano, o XXXII Seminário de Iniciação Científica (Semic 2026) abre as cortinas para os bastidores da investigação acadêmica. O evento reúne trabalhos de estudantes das ciências exatas, da vida e humanas, contemplando desde a graduação até projetos de iniciação científica júnior (desenvolvidos por alunos do ensino médio).

A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Iluska Coutinho, destaca o evento como uma prestação de contas à sociedade sobre o investimento na educação pública. "É uma forma de compartilhar com a sociedade parte dos resultados do investimento na educação pública, de qualidade e socialmente referenciada. É também um convite para que se “espie aqui” quanto conhecimento é produzido e quantas soluções são geradas."

O Semic 2026 contou com uma etapa online, que publicou mais de 750 vídeos avaliados por mais de 300 pareceristas, e culmina nas apresentações presenciais em formato de pôster nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares. O rigor e a excelência dos trabalhos selecionados também são coroados com certificações e convites para publicação em revistas científicas institucionais, como a Principia.