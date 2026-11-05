A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (5) a Operação Cravos, voltada a desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Juiz de Fora figurou entre os municípios alvos de mandados judiciais em uma ofensiva de alcance nacional que mobilizou forças policiais em sete estados da Federação. A PF de Juiz de Fora não deu detalhes de quantos mandados foram cumpridos na cidade e qual a exata participação dos alvos.

Além do município mineiro, as ações concentraram-se em cidades das regiões Norte e Centro-Oeste, como Rio Branco, Epitaciolândia, Capixaba, Cruzeiro do Sul e Brasiléia (no Acre); Porto Velho, Guajará-Mirim e Ariquemes (em Rondônia); Caldas Novas (Goiás); Rondonópolis (Mato Grosso); Gurupi (Tocantins); e Elesbão Veloso (Piauí).

Esquema milionário e logística de transporte

As investigações tiveram início após o rastreamento de um grupo responsável pelo transporte sistemático de entorpecentes das regiões Norte para o Sudeste do país. Em uma das etapas da apuração, os agentes apreenderam um carregamento de 6,8 kg de skunk (conhecido como a "supermaconha"), amostra que ajudou a desvendar a logística da quadrilha.

Segundo a PF, a estrutura operava no financiamento, logística e distribuição das substâncias. Para oculta e dissimular a origem do patrimônio ilícito, o grupo utilizava um complexo esquema financeiro apoiado em "laranjas" e empresas de fachada, movimentando uma quantia estimada em mais de R$ 741 milhões.

Ordens judiciais e bloqueio de bens



Ao todo, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco expediu 25 mandados de prisão preventiva e 25 mandados de busca e apreensão.

Visando desmantelar o braço financeiro da organização, a Justiça Federal determinou o bloqueio judicial de até R$ 741 milhões em contas e ativos dos suspeitos, além do sequestro de 37 veículos e três imóveis.

Os alvos da operação poderão responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

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