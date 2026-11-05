Uma forte tempestade atingiu Juiz de Fora na tarde desta quinta-feira (5). A chuva intensa veio acompanhada de rajadas de vento, incidência de raios e possibilidade de queda de granizo na cidade.

Diante das condições meteorológicas adversas, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Defesa Civil, emitiu um alerta oficial de tempestade às 14h45, orientando a população a redobrar os cuidados e evitar áreas de risco durante o período de instabilidade.

FOTO: Vívia Lima - Chove forte na tarde desta quinta-feira em Juiz de Fora

Apesar da intensidade da precipitação, o Corpo de Bombeiros informou que, até o momento, nenhum chamado de ocorrência foi registrado em decorrência da chuva na cidade. As equipes seguem de prontidão para monitorar eventuais transtornos.

A recomendação para os moradores é que evitem transitar por vias sujeitas a alagamentos e procurem abrigo seguro enquanto o alerta estiver em vigor.

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