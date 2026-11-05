Guilherme Ventura assume a presidência da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Ele sucede o Dr. José Sebastião Pedrosa, que esteve à frente da instituição desde janeiro de 2025 e agora passa a compor o Conselho de Administração do hospital.

A instituição confirmou o início do processo de transição na presidência do Conselho de Administração, marcado pelo encerramento do ciclo do Dr. José Sebastião Pedrosa à frente da gestão executiva do hospital e pela chegada do até então vice-presidente, , ao cargo principal.

Dr. Sebastião Pedrosa esteve no comando da Santa Casa desde janeiro de 2025. Apesar de deixar a presidência, o médico não se desligará da instituição. Ele passará a atuar diretamente como membro do Conselho de Administração, colocando sua experiência e conhecimento a serviço do planejamento estratégico e da continuidade dos projetos hospitalares.

Em comunicado oficial, a diretoria da Santa Casa manifestou público agradecimento ao Dr. Pedrosa pelo empenho, compromisso e pelas contribuições consolidadas durante o período de liderança. O novo presidente, Guilherme Ventura, assume o posto com o desafio de dar sequência às diretrizes de gestão e às metas de expansão e modernização da estrutura de saúde.

A administração do hospital reforçou que a alteração é de caráter estritamente administrativo. A instituição assegura que a rotina operacional, a qualidade do atendimento prestado aos pacientes, os protocolos de segurança e a missão assistencial permanecem inalterados durante e após o período de transição.

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