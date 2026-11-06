A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) voltou a ter autorização para fiscalizar o trânsito e aplicar multas em Juiz de Fora. A atuação foi restabelecida por meio de um novo convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo de Minas, no valor de R$1,8 milhão. Segundo a administração municipal, 582 policiais militares designados já estão autorizados a fiscalizar e lavrar autos de infração no município. O acordo tem vigência até 31 de dezembro de 2028.
O extrato do Convênio nº 08.2026.095 foi publicado no Diário Oficial do Município e estabelece procedimentos de cooperação para a fiscalização, autuação e aplicação de medidas administrativas relacionadas às infrações de trânsito na cidade.
De acordo com a Prefeitura, a parceria entre a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) e a Polícia Militar já existia por meio de um convênio firmado em 2021, cuja vigência terminou em 2025. O novo acordo restabelece a atuação conjunta e amplia a capacidade de fiscalização, complementando o trabalho dos agentes municipais.
A administração municipal informou que o acompanhamento das autuações será realizado por meio de fechamentos mensais. A medida, segundo a PJF, busca contribuir para a prevenção de infrações e acidentes, além de reforçar a fiscalização nas vias da cidade.