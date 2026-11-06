O contrato para a execução das obras de macrodrenagem e esgotamento sanitário no Bairro Industrial, em Juiz de Fora, teve um reajuste de R$5,2 milhões. Com a atualização, o valor passou de R$88.164.950,52 para R$93.382.816,79, uma diferença de R$5.217.866,27. O reajuste foi formalizado pela Prefeitura em termo de apostilamento assinado no dia 23 de outubro e publicado no Atos do Governo desta sexta-feira (6).

O aumento corresponde à aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que registrou variação de 5,9183% no período de dezembro de 2024 a dezembro de 2025. Conforme o documento, o percentual incide sobre o saldo contratual remanescente, com aplicação nas parcelas executadas a partir de março de 2026.

A contratação foi firmada com a empresa ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda., em fevereiro deste ano, por meio da Concorrência nº 020/2025. O contrato original prevê a elaboração dos projetos básicos e executivos de engenharia, além da execução das obras de macrodrenagem e esgotamento sanitário no bairro, e tem vigência prevista de 33 meses.





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