Informações sobre supostas falhas na segurança sanitária da UPA Norte circulam em grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Diante da repercussão, a reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), que negou as informações e afirmou que a unidade funciona em condições adequadas de segurança sanitária.

Em resposta, a administração municipal informou que a UPA Norte adota protocolos específicos para o isolamento de pacientes com suspeita de tuberculose. As medidas de prevenção e controle têm como objetivo proteger os demais pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

A Prefeitura reforçou que os procedimentos são adotados para garantir a segurança sanitária dentro da unidade.

Tags:

UPA