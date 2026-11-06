Juiz de Fora manteve a trajetória de recuperação no mercado de trabalho e registrou o saldo positivo de 567 empregos formais no mês de setembro. O resultado é fruto de 6.078 admissões contra 5.511 desligamentos. Os dados integram o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O desempenho alcançado em setembro representa o segundo maior saldo para o mês desde o início da atual série histórica do Caged, iniciada em 2020.

Com o resultado de setembro, o município atingiu a marca de 149.231 trabalhadores com carteira assinada. O estoque de empregos formais em Juiz de Fora expandiu 0,38% no mês, superando o ritmo de crescimento observado em Minas Gerais (0,16%) e no Brasil (0,25%).

Serviços puxam a criação de postos de trabalho

O setor de Serviços foi o principal motor da economia local no período, sendo responsável pela abertura de 490 novos postos de trabalho. Outros setores também registraram saldo positivo, enquanto a Indústria e a Agropecuária apresentaram leve retração.

Serviços: +490 vagas

Comércio: +87 vagas

Construção Civil: +11 vagas

Indústria: -7 vagas

Agropecuária: -11 vagas

Não identificados: -3 vagas

Panorama do acumulado no ano

No acumulado dos nove primeiros meses de 2026, Juiz de Fora soma a criação de 1.534 postos formais, representando uma elevação de 1,04% no estoque total de empregos.

O segmento de Serviços lidera o acumulado anual com 1.479 vagas criadas, seguido pela Construção (+778) e pela Indústria (+17). Em contrapartida, a Agropecuária acumula saldo negativo de 45 postos e o Comércio registra queda de 693 vagas no ano.

Para a secretária de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade, em substituição, Bianca Diolindo, os números refletem o dinamismo do mercado local após os desafios enfrentados no primeiro trimestre do ano. "Nove meses depois das fortes chuvas que impactaram a rotina e a economia de Juiz de Fora, a cidade segue mostrando sinais de recuperação no mercado de trabalho", destacou a secretária.

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