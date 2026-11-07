Um homem de 50 anos foi preso na noite dessa sexta-feira (6), na rodoviária de Juiz de Fora, após ser flagrado utilizando um documento falso de identificação que o apresentava como policial rodoviário federal. A abordagem foi realizada por uma equipe da própria Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, o homem havia embarcado em um ônibus da Viação Cometa que fazia o trajeto entre Juiz de Fora e São Paulo (SP). Durante a fiscalização e a verificação dos documentos, os agentes constataram a falsidade da identificação.

O documento falso foi localizado em posse do homem e apreendido pelos policiais. Ele foi encaminhado, juntamente com o material, à autoridade policial competente para as providências legais cabíveis.

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