A deputada estadual eleita por Minas Gerais e vereadora de Juiz de Fora, Roberta Lopes (PL), está entre as dez pessoas contra as quais o influenciador Felipe Neto afirmou ter protocolado ações judiciais por compartilharem uma montagem supostamente falsa atribuída a ele nas redes sociais. O anúncio foi feito pelo próprio influenciador em uma publicação nessa sexta-feira (6).

FOTO: Redes Sociais - Reprodução

A imagem compartilhada por Roberta simulava uma publicação de Felipe Neto na rede social X, datada de dezembro de 2022. O conteúdo apresentava uma suposta comparação de preços de gasolina, óleo, picanha, arroz e dólar, acompanhada da frase: “Com Bolsonaro você era mais pobre”.

Na postagem, Felipe Neto negou a autoria do conteúdo e classificou a imagem como falsa. O influenciador também contestou os valores apresentados na montagem e afirmou que o material continua sendo compartilhado mesmo após ter sido desmentido em outras ocasiões.

FOTO: Redes Sociais - Reprodução

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com Roberta Lopes para solicitar um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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