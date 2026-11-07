O Parque da Lajinha ficará fechado neste sábado (7) e domingo (8), em Juiz de Fora, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade. Segundo a Prefeitura, o volume de água provocou alterações nas condições das trilhas e da vegetação, tornando necessárias avaliações técnicas e medidas preventivas antes da liberação do espaço.

A estação meteorológica da Cidade Universitária registrou rajadas de 101,9 km/h, estabelecendo um novo recorde. A marca anterior era de 99,8 km/h.

As equipes responsáveis acompanham a situação e realizam os procedimentos necessários para garantir a segurança dos visitantes e permitir a reabertura do parque.

Chuva e ventos fortes

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura, o sistema de chuva continuou atuando na região, com maior intensidade na Zona Leste. Durante o plantão, foi registrada uma enxurrada na Rua Luiz Fávero, mas a água escoou após a atuação do sistema de drenagem local.

Os maiores acumulados de chuva informados foram registrados em Rosário de Minas, com 78,49 milímetros. Confira os demais índices:



- Rosário de Minas: 78,49 mm;

- Spinaville: 32,79 mm;

- Santa Efigênia: 31,9 mm;

- Cascatinha: 26,16 mm;

- Centro: 25,3 mm.







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