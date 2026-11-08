Uma residência no bairro Toledos, em Juiz de Fora, foi atingida por um desmoronamento após as fortes chuvas que atingiram a região na noite desse sábado (7). O imóvel ficou alagado, teve o muro externo derrubado e parte do telhado desabou. As três pessoas que moravam no local precisaram deixar a casa e ficaram desalojadas. Não houve registro de vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 22h30. Ao chegar ao endereço, a equipe constatou que o grande volume de água acumulado havia provocado danos à estrutura da propriedade. Além do desmoronamento do muro, foram identificadas fissuras nas paredes internas da residência, indicando risco de comprometimento estrutural.

A ocorrência provocou ainda danos à rede elétrica nas proximidades. A fiação de um poste adjacente foi desconectada e a estrutura ficou parcialmente descalçada. A Cemig foi acionada para avaliar as condições de segurança e tomar as providências necessárias.

A proprietária relatou também o desaparecimento de um dos dois cães da família e de uma maritaca. Até o momento do atendimento, não havia confirmação se os animais foram atingidos pelos escombros ou conseguiram escapar.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições estruturais da residência e verificar os riscos existentes.

Os moradores foram orientados a não retornar ao imóvel até que a Defesa Civil realize uma avaliação técnica. A família foi acolhida temporariamente na casa de um vizinho. A Assistência Social também foi acionada para prestar apoio, já que os moradores perderam grande parte de seus bens.

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