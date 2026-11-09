Um incêndio atingiu uma residência de três andares na noite deste domingo (8), por volta das 22h, no bairro Esplanada, em Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, que se concentraram no terceiro pavimento da edificação e destruíram cinco cômodos e um terraço. Há suspeita que o incêndio seja criminoso.

No local, os militares encontraram a estrutura completamente trancada e sem moradores, por se tratar de um imóvel abandonado. Foi necessário arrombar as portas e janelas para o combate ao fogo. A operação de combate e rescaldo consumiu cerca de 6 mil litros de água para eliminar os focos remanescentes e evitar a reignição. O fogo destruiu móveis, objetos pessoais, utensílios domésticos e a cobertura de PVC. Não houve feridos.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Casa pega fogo no Esplanada

A edificação já estava localizada em uma área de risco isolada e condenada pela Defesa Civil. Em razão dos possíveis danos estruturais causados pelo fogo, a Defesa Civil foi acionada novamente para vistoriar o imóvel e determinar as medidas cabíveis.

A Polícia Militar também esteve no local devido a suspeitas de ação criminosa, dando início aos procedimentos de apuração. O Corpo de Bombeiros reforça que casos de emergência devem ser informados pelo telefone 193.

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