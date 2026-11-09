A 23ª edição do Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades começa nesta segunda-feira (9) e segue até o próximo dia 14, com entrada gratuita em todas as suas sessões. A solenidade de abertura ocorre às 20h, no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno, e contará com exibições de filmes e uma homenagem ao gestor cultural e produtor Toninho Dutra, falecido em abril deste ano.

A partir de terça-feira (10), as exibições dos curtas e longas-metragens da seleção oficial passam a ocupar as salas da Estação das Artes Cinema Alameda.

Programação da noite de abertura

A cerimônia de abertura reúne três produções de destaque:

"O quarto no fim do corredor" (dir. Julia Baltar): Curta em animação 3D que marca a estreia do festival. A produção foi desenvolvida a partir do roteiro vencedor da oficina promovida pelo festival em 2025.

"Casa dos Anjos" (dir. Vinícius Maia Pereira): Curta-metragem realizado com os recursos do Prêmio Incentivo Primeiro Plano, conquistado pelo diretor no ano passado com a obra "Cor-de-rosa".

"Ana, en passant" (dir. Fernanda Salgado): Exibição de encerramento da noite. O título é o primeiro longa-metragem de animação dirigido por uma mulher negra a entrar no circuito nacional e chega a Juiz de Fora após vencer o prêmio de Melhor Longa-Metragem no 59º Festival de Brasília.

Homenagem a Toninho Dutra

A abertura do evento será marcada por um tributo a Antônio Carlos Dutra, mais conhecido como Toninho Dutra, figura central na história cultural da cidade. Ator, dramaturgo, produtor e ex-superintendente da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Toninho destacou-se pelo fomento às artes cênicas e pelo apoio contínuo ao cinema local e ao próprio festival Primeiro Plano. Toninho faleceu em abril deste ano.

Atividades paralelas

Além do circuito competitivo de exibições, a grade do evento contempla oficinas temáticas, debates entre público e realizadores e a Sessão Lanterninha, projeto voltado à formação de público que atende alunos da rede pública municipal de ensino. A programação completa pode ser conferida no site primeiroplano.art.br ou Instagram @primeiroplano

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