A quadra da escola de samba Real Grandeza foi palco, na noite deste sábado (7), de uma verdadeira celebração à cultura carnavalesca de Juiz de Fora. Com a presença em massa de torcidas e amantes do samba, o Concurso Rainha do Carnaval 2027 definiu a nova Corte Real que vai comandar a folia no município.

Sob o olhar atento do corpo de jurados, os candidatos esbanjaram simpatia, carisma e samba no pé. Na disputa principal, Dudu manteve a faixa e a coroa de Rei do Carnaval, posto que, no município, tem mandato de dois anos, enquanto Ariele Souza foi eleita a Rainha do Carnaval 2027. O trono real fica completo com a participação de Larissa (1ª Princesa) e Wal Silva (2ª Princesa).

Representatividade e inclusão em destaque

Um dos pontos altos do concurso foi a exaltação da diversidade, reforçando a representatividade das diferentes vozes da comunidade carnavalesca juiz-forana. Os títulos de destaque LGBTQIA+ e de diversidade de gênero ficaram com:

Musa LGBTQIA+: Rebeca Gonçalves

Muso LGBTQIA+: Igor Araújo

Pessoa Não Binária: Wesley Diego

Em nota, a Liga Independente das Escolas de Samba de Juiz de Fora (LIEJUF) celebrou o resultado e destacou a importância dos eleitos para a valorização do patrimônio cultural da cidade. "A LIEJUF parabeniza todos os eleitos e deseja uma trajetória de muito sucesso, representatividade e compromisso com o nosso Carnaval."

Com o resultado oficializado, a nova Corte inicia agora a agenda de compromissos oficiais, ensaios e visitas aos blocos e agremiações da cidade rumo aos desfiles de 2027.

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