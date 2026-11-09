Juiz de Fora terá uma semana marcada por temperaturas mais baixas no início do período e elevação gradual dos termômetros a partir de quarta-feira (11). De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as máximas ficam em 17°C nesta segunda (9) e terça-feira (10), enquanto a mínima pode chegar a 13°C.



Previsão do tempo para a semana



Nesta segunda-feira (9), a temperatura varia entre 13°C e 17°C. O dia terá muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e à noite.

Na terça-feira (10), os termômetros permanecem entre 13°C e 17°C. A previsão indica muitas nuvens durante a manhã e pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite.

Na quarta-feira (11), a mínima continua em 13°C, mas a máxima sobe para 22°C. O céu terá muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada.

Na quinta-feira (12), a temperatura fica entre 14°C e 25°C. A previsão aponta muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.

Já na sexta-feira (13), os termômetros devem variar entre 16°C e 24°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas.

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