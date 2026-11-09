Mais de 10,6 mil famílias de Juiz de Fora já receberam o Auxílio Reconstrução, no valor de R$7,3 mil cada, totalizando R$78.095.400 em pagamentos. No programa Minha Casa, Minha Vida – Compra Assistida, 3.017 unidades habitacionais foram aprovadas e 402 famílias já assinaram contratos para aquisição de novas moradias, segundo balanço divulgado pela Prefeitura.

A administração municipal estima que outras 4 mil famílias ainda deverão ser analisadas para o Auxílio Reconstrução até 8 de dezembro de 2026, prazo final para o envio das informações ao Governo Federal. Esse número não representa uma nova rodada de pagamentos, mas o total de famílias que ainda passarão pela análise dos critérios do programa.

Atualmente, 1.500 famílias estão com os recursos prontos para encaminhamento, enquanto outras 683 aguardam processamento no sistema federal. O envio das informações não garante a aprovação ou o pagamento do benefício, que dependem da avaliação do Governo Federal.

Entre as famílias já contempladas, 1.854 receberam o auxílio após a apresentação de recursos, em uma etapa iniciada em 8 de setembro de 2026. Outras 280 precisam acessar o Portal do Auxílio Reconstrução e confirmar os dados para dar continuidade ao processo de pagamento.

Compra Assistida

No Minha Casa, Minha Vida – Compra Assistida, as 402 famílias que já assinaram contratos representam um investimento estimado em R$75,5 milhões, considerando o valor médio de aproximadamente R$188 mil por imóvel.

Outras 1.330 famílias estão na etapa de indicação de imóveis. Parte delas já pode ter uma unidade vinculada à Caixa Econômica Federal e aguarda os procedimentos de análise e contratação. Há ainda 280 famílias em processo de regularização cadastral, com necessidade de apresentar documentos complementares.

O Auxílio Reconstrução é destinado à reposição de móveis, eletrodomésticos e outros bens perdidos durante a calamidade, além de auxiliar em despesas relacionadas à moradia. Já o Compra Assistida prevê a aquisição de imóveis para as famílias atingidas. Os procedimentos e prazos dos programas são definidos pelo Ministério das Cidades.

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