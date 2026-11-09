A Polícia Federal cumpriu, nesta segunda-feira (9), um mandado de busca e apreensão em Juiz de Fora durante a Operação Nacional Tentáculos, que investiga o uso de uma conta bancária para receber valores provenientes de fraudes eletrônicas.

Durante a ação, os policiais apreenderam computadores, celulares e outras mídias digitais. Os equipamentos serão encaminhados para perícia e poderão contribuir para identificar outros envolvidos no esquema e calcular os prejuízos causados às vítimas.

A investigação teve início a partir de informações reunidas pelo Projeto Tentáculos, iniciativa da Polícia Federal que recebe dados compartilhados por instituições financeiras. O objetivo é auxiliar na identificação e na apuração de fraudes bancárias eletrônicas e golpes digitais.

A operação busca esclarecer como a conta bancária investigada era utilizada no recebimento dos valores e identificar possíveis responsáveis pelas fraudes.

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