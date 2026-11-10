O abastecimento de água poderá ser afetado em sete bairros da Região Norte de Juiz de Fora nesta terça-feira (10), devido a uma intervenção técnica da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) na subestação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Marechal Castelo Branco.

O serviço será realizado das 8h às 12h e envolve a manutenção de um disjuntor responsável pelo fornecimento de energia elétrica à unidade. Durante o período, poderão ocorrer impactos no abastecimento nos bairros Santa Lúcia, Nova Era, Barbosa Lage, Cohab, Jóquei Clube, Santa Amélia e Jardim Santa Isabel.

De acordo com a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), o abastecimento será retomado após a conclusão do serviço e a normalização do fornecimento de energia. A recuperação do sistema ocorrerá gradativamente, com previsão de normalização até a noite desta terça-feira.

A Cesama orienta que imóveis com caixas-d'água dimensionadas para atender ao consumo dos moradores por, pelo menos, 24 horas não deverão sentir os efeitos da interrupção temporária. A recomendação segue o artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022.

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