Hospitais que atendem o SUS decidiram paralisar parcialmente as atividades devido à falta de repasses financeiros por parte da Prefeitura de Juiz de Fora. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Juiz de Fora (SindSaúde-JF), os pagamentos estão em atraso desde março de 2026. O município tem até a tarde desta terça-feira (10) para realizar os repasses, enquanto as unidades mantêm apenas os atendimentos de urgência e emergência.

Em nota enviada ao Acessa, a Prefeitura de Juiz de Fora destacou que os atendimentos seguem normal nesta terça-feira.

A decisão pela paralisação parcial foi tomada em reunião realizada nessa segunda-feira (9), com a participação dos hospitais representados pelo sindicato. Em documento encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o SindSaúde-JF informou que as instituições só pretendem retomar o funcionamento normal após o pagamento de todos os valores em atraso.

O comunicado foi enviado à Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sudeste, para dar ciência ao Ministério Público sobre a situação. De acordo com o sindicato, a falta de recursos compromete a continuidade das atividades hospitalares.

Até a tarde desta terça-feira, os hospitais seguem com a paralisação parcial, aguardando a regularização dos pagamentos. Ainda não houve reunião entre os hospitais e a Prefeitura.

Em nota enviada ao Acessa, a Prefeitura de Juiz de Fora destacou que os atendimentos seguem normal nesta terça-feira.

FOTO: SindSaúdeJF - Reprodução





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