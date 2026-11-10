Um homem de 46 anos foi agredido a coronhadas na cabeça durante um assalto registrado na noite desta segunda-feira (9), na Avenida Deusdedith Salgado, na região do Bairro Cascatinha, em Juiz de Fora. A vítima teve uma encomenda valiosa roubada, com prejuízo estimado em cerca de R$ 100 mil.

De acordo com o registro da Polícia Militar, a vítima foi abordada por dois criminosos que se identificaram falsamente como policiais civis e exigiram a entrega do pacote que ela havia acabado de receber. Durante o assalto, o homem foi agredido com golpes na cabeça e teve a mercadoria subtraída.

O Samu foi acionado para prestar socorro no local. Segundo a equipe, a vítima relatou ter levado quatro coronhadas. Apesar de estar lúcido, o homem apresentava quadro de vertigem e, após os primeiros socorros, foi encaminhado ao Hospital da Unimed, onde permaneceu em observação médica.

A PM informou que realizou diligências e rastreamentos pela região. Com o auxílio de câmeras de segurança e do sistema de videomonitoramento local, as equipes conseguiram identificar um veículo possivelmente utilizado na fuga dos suspeitos.

Até o momento, nenhum dos envolvidos foi localizado. A ocorrência foi registrada e as buscas pelos autores prosseguem.

Tags:

assalto | Coronhada | Homem