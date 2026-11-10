Uma carga de cosméticos e perfumaria roubada e estimada em cerca de R$ 1 milhão foi recuperada na tarde desta terça-feira (11), após operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A abordagem ocorreu por volta das 14h30, no km 774 da BR-040, em Juiz de Fora.

O alerta de roubo foi emitido pela empresa seguradora da carga, que monitorava a rota do transporte. Com base nas informações repassadas, os policiais rodoviários federais montaram campana e interceptaram um trator e semirreboque que circulava com placas aparentes diferentes das originais, uma tentativa clássica de burlar a fiscalização e ocultar a procedência ilícita do automotor.

Durante os procedimentos de identificação veicular e consultas aos sistemas de segurança, os agentes confirmaram que o veículo era produto de roubo.

Em depoimento aos policiais, o condutor, de 32 ano, alegou ter recolhido a carga no Posto Caiapó, situado no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O destino final da viagem ilegal seria a cidade de Três Rios, localizada no estado do Rio de Janeiro.

Prejuízo evitado

A carga recuperada pertence à multinacional Unilever e estava dividida em diversas notas fiscais, somando R$ 855.518,18 em produtos diferentes.

O motorista foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora, onde o caso será investigado para identificar outros possíveis envolvidos na rede de receptação e desvio de cargas nas rodovias federais.

O veículo clonado e a carga recuperada foram removidos para um pátio credenciado, de onde deverão ser restituídos aos legítimos proprietários após os trâmites legais. O veículo e a carga recuperada foram encaminhados para o pátio credenciado.

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