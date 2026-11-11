Juiz de Fora está sob alerta de tempestade para sexta-feira (13), conforme comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso começa à meia-noite e permanece válido até as 23h59, com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.



Orientações durante o alerta



Em caso de rajadas de vento, o INMET recomenda não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também orienta evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de alerta.

Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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