A Santa Casa de Juiz de Fora e a Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora (Ascomcer) informaram que ainda não receberam os repasses da Prefeitura e mantêm restrições nos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nesta quarta-feira (11). Enquanto a Santa Casa segue com a paralisação parcial, a Ascomcer suspendeu novas consultas, mas mantém a assistência aos pacientes em tratamento e os atendimentos de urgência e emergência. O anúncio ocorre após o município informar a emissão de uma ordem bancária de R$ 17 milhões para quitar a última parcela de um acordo com os prestadores privados de serviços de saúde.

A Santa Casa informou que, até as 9h49 desta quarta-feira, ainda não havia recebido o pagamento e, por esse motivo, a paralisação parcial permanecia. A instituição mantém os atendimentos de urgência e emergência, enquanto aguarda a regularização dos valores pendentes.

Já a Ascomcer confirmou que também não recebeu os recursos e decidiu suspender novas consultas. Segundo a instituição, os pacientes que já estão em tratamento continuam sendo assistidos, assim como os casos de urgência e emergência.

A paralisação foi anunciada em razão dos atrasos nos repasses municipais, que, segundo o SindSaúde-JF, ocorrem desde março de 2026. Em reunião realizada na segunda-feira (9), os hospitais decidiram restringir os atendimentos e condicionaram a retomada dos serviços à quitação dos valores em atraso.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com os outros hospitais representados pelo SindSaúde-JF, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

Prefeitura afirma ter emitido ordem bancária de R$17 milhões

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que apresentou ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) a documentação solicitada no procedimento que apura os repasses aos prestadores de serviços de saúde.

O município afirmou que emitiu, na terça-feira (10), a ordem bancária referente à última parcela do acordo firmado com o MPMG, no valor de R$17 milhões.

A administração municipal também solicitou que o Ministério Público acompanhe a comprovação da produção hospitalar dos prestadores privados, por meio dos registros dos procedimentos e atendimentos realizados. Segundo a Prefeitura, a medida busca garantir transparência e verificar se os serviços que justificam os pagamentos foram efetivamente prestados.

Com base nos documentos apresentados e no cumprimento do acordo, o município pediu o arquivamento do procedimento administrativo, por entender que não há justificativa para sua continuidade.

Na terça-feira (10), a Prefeitura havia informado que os atendimentos pelo SUS nos hospitais da rede de prestadores terceirizados continuavam normalmente. No entanto, as instituições afirmam que A paralisação continua.





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