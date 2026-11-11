Uma enfermeira foi agredida e outros profissionais foram ameaçados por uma usuária da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Ideal, em Juiz de Fora, nesta quarta-feira (11). Em razão do episódio, a unidade foi fechada para que a equipe recebesse acolhimento e suporte. A previsão da Prefeitura é retomar os atendimentos normalmente na quinta-feira (12).

Segundo a Secretaria de Saúde, a ocorrência começou quando uma mulher recusou o agendamento de uma consulta para a tarde desta quarta-feira e exigiu atendimento imediato. Na sequência, ela agrediu uma enfermeira e ameaçou os demais integrantes da equipe.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas, e um boletim de ocorrência foi registrado.

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora manifestou repúdio à violência contra os profissionais e solidariedade à equipe da unidade. A administração municipal também informou que prestará o suporte necessário aos trabalhadores e reforçou que agressões contra servidores públicos não serão toleradas.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Polícia Militar e não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

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