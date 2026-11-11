Na próxima sexta-feira (13), Juiz de Fora participa da territorial do Encontro Nacional de Políticas para a População em Situação de Rua. O evento, organizado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos em conjunto com o Comitê Pop Rua-JF, vai reunir propostas e demandas locais para subsidiar a construção do novo Plano de Ação e Monitoramento nacional voltado ao segmento.

O encontro será realizado no Centro Público de Economia Solidária, localizado na Avenida Francisco Bernardino, 30, no Centro, em frente à Praça da Estação, com início a partir das 7h30.

Participação direta e representação nacional

A mobilização atende a uma convocação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania . O debate contará com a presença do coordenador-geral de Políticas para os Direitos da População em Situação de Rua do MDHC, Cleyton Luiz da Silva Rosa, além de gestores municipais, trabalhadores dos serviços de acolhimento, representantes da sociedade civil e as próprias pessoas que vivenciam a realidade das ruas em Juiz de Fora.

Durante a atividade, também será oficializada a posse dos novos membros da sociedade civil no Comitê Pop Rua-JF. Instituído pelo Decreto nº 14.489 em 2021, o órgão atua na formulação, acompanhamento e fiscalização das ações governamentais direcionadas ao público-alvo no munícipio.

Os debates serão divididos em oito eixos temáticos: Habitação (moradia digna), Assistência Social e Segurança Alimentar (garantia de refeições e proteção), Saúde (atendimento especializado), Direitos Humanos e Combate à Violência (proteção contra violações), Educação e Cultura (acesso a programas e atividades), Trabalho e Renda (capacitação e inclusão produtiva), Produção de Dados (qualificação do atendimento) e Participação Social (ampliação da escuta da comunidade).

Próximas etapas

As deliberações aprovadas em Juiz de Fora serão consolidadas e levadas à etapa nacional do Encontro, agendada para ocorrer entre 8 e 10 de dezembro de 2026. Posteriormente, grupos de trabalho ficarão encarregados de monitorar o cumprimento das metas pactuadas e a efetiva implementação das diretrizes no Plano de Ação.

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