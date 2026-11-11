A tradicional campanha "Papai Noel dos Correios" já começou. A iniciativa busca arrecadar presentes para crianças em situação de vulnerabilidade social e alunos de escolas públicas matriculados até o 5º ano do Ensino Fundamental.

Os interessados em apadrinhar as cartinhas têm até o dia 8 de dezembro para escolher um ou mais pedidos pelo site oficial da campanha. Já a entrega dos presentes embalados deve ser realizada até 10 de dezembro em uma das agências participantes.

Como participar em Juiz de Fora

A adoção dos pedidos pode ser feita de forma virtual ou presencial. Pela internet, o público pode consultar e escolher as cartinhas diretamente no portal da campanha blognoel.correios.com.br. Para quem prefere ler os pedidos físicos, a adoção presencial está disponível exclusivamente na agência central dos Correios em Juiz de Fora, localizada na Rua Marechal Deodoro, nº 470, no Centro.

Pontos de entrega dos presentes



Após a compra e embalagem do presente, identificado com o número da cartinha adotada , o apadrinhador deve realizar a entrega até 10 de dezembro em uma das nove agências da cidade:

Centro: Rua Marechal Deodoro, 470 | Rua Halfeld, 403 | Rua Santa Rita, 459 | Rua São Sebastião, 516 | Av. Presidente Itamar Franco, 720

Shopping: Independência Shopping (Piso G2)

Bairros: Benfica (Rua Henrique Dias, 187) | São Mateus (Rua Padre Café, 138) | Santa Terezinha (Av. Rui Barbosa, 474)

Ação se estende à Zona da Mata e Vertentes

Além de Juiz de Fora, a campanha mobiliza agências em diversos municípios da Zona da Mata e do Campo das Vertentes. Moradores de cidades como Barbacena, Muriaé, Ubá, Viçosa, Cataguases, São João del-Rei, Santos Dumont, Além Paraíba, Carangola e Carandaí também podem realizar a escolha e a entrega das doações nas unidades locais dos Correios.

A campanha Papai Noel dos Correios teve início em 1989, criada por iniciativa própria dos empregados da empresa. Sensibilizados pelas cartas endereçadas ao "Papai Noel" ou ao "Pólo Norte" que chegavam ao fluxo postal, os próprios trabalhadores começaram a comprar e entregar os presentes. Devido ao aumento contínuo no número de pedidos, a ação foi aberta à participação de toda a sociedade em 1997.

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