Em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, a Prefeitura de Juiz de Fora promove nesta quinta-feira (12), um mutirão especial de conscientização, prevenção e orientação em saúde. A atividade acontece das 9h às 12h, na Farmácia Central, que fica na Avenida Presidente Itamar Franco, 982, no Centro, com entrada gratuita e voltada para toda a população.

Organizada pelo Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde (DAFI/SS), a mobilização busca aproximar os serviços públicos dos cidadãos e reforçar o combate a uma das doenças crônicas mais prevalentes no país.

Orientação nutricional e teste de rótulos

A programação contará com a presença da nutricionista Maria Fernanda Rodrigues Almeida, que fará uma oficina interativa de leitura de rótulos. O objetivo é ensinar os usuários a identificar açúcares ocultos nos alimentos industrializados, esclarecer as diferenças entre os diversos tipos de adoçantes disponíveis no mercado e sugerir alternativas para uma alimentação equilibrada e acessível no dia a dia.

Além da parte nutricional, quem comparecer ao local poderá aferir a pressão arterial e receber cartilhas explicativas abordando os principais fatores de risco da doença, exames preventivos essenciais e opções de tratamento.

Além do controle glicêmico: o foco no autocuidado

De acordo com a farmacêutica e supervisora da unidade, Juliana Marques Martins, o intuito da ação é expandir o conceito de tratamento. "Tratar o diabetes não é apenas controlar o açúcar no sangue, mas também proteger o corpo como um todo para que possamos viver melhor. Essa ação reforça o autocuidado, a prevenção de complicações e o estreitamento do vínculo entre a população e os profissionais de saúde", disse.

Durante toda a manhã, residentes e farmacêuticas do município prestarão atendimento individualizado e em grupo para tirar dúvidas sobre monitoramento da glicemia, complicações decorrentes da falta de controle glicêmico e o uso adequado de medicamentos distribuídos na rede pública.