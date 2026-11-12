O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) da Prefeitura de Juiz de Fora divulgou o resultado final dos Processos Seletivos Simplificados de 2026 para as funções de Auxiliar de Serviços e Operador de Máquinas I. As seleções têm como objetivo formar cadastro de reserva para futuras contratações temporárias.

As classificações finais foram publicadas no Atos do Governo, por meio dos Editais nº 001/2026 e nº 002/2026. As convocações serão feitas de acordo com a necessidade dos serviços do departamento, respeitando a ordem de classificação dos candidatos.

Os aprovados devem acompanhar as publicações oficiais da Prefeitura e os canais de comunicação do Demlurb para consultar possíveis convocações e receber orientações sobre os procedimentos necessários para apresentação.





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