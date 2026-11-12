Dois homens, de 25 e 57 anos, foram presos preventivamente nessa quarta-feira (11), durante a Operação Rastro, da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que também cumpriu três mandados de busca e apreensão em Juiz de Fora. A ação investiga um roubo cometido com armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas, em maio deste ano, no município de Miraí, na Zona da Mata.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi planejado em Juiz de Fora. Os envolvidos teriam saído da cidade durante a madrugada em direção a Miraí, onde passaram várias horas monitorando a residência escolhida como alvo antes de executar o roubo. Após a ação, os suspeitos fugiram de volta para Juiz de Fora.

Além dos três mandados cumpridos em Juiz de Fora, outros dois foram executados em Muriaé. Durante as buscas, os policiais apreenderam parte dos objetos roubados das vítimas e aparelhos celulares, que serão submetidos a exames periciais.

As investigações também apontaram a possível participação de pessoas que cumprem pena em regime semiaberto em Juiz de Fora e Muriaé. Conforme a apuração, esses indivíduos teriam participado diretamente do roubo durante o período de saída temporária do sistema prisional.

A operação contou com equipes das delegacias de Miraí, Muriaé e Juiz de Fora, com apoio da Delegacia Regional de Leopoldina.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam. A análise dos celulares apreendidos deve ajudar a identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime.

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