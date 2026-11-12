Uma mulher de 43 anos foi agredida pelo companheiro durante um desentendimento na residência do casal na noite dessa quarta-feira (11), no Bairro Carlos Chagas em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar, o homem teria utilizado um cabo de vassoura para atingir a cabeça da vítima, além de praticar outras agressões físicas e enforcá-la. A mulher sofreu diversos ferimentos e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o relato da vítima aos policiais, as agressões ocorreram dentro da residência. Ela informou ainda que possuía uma medida protetiva de urgência vigente contra o companheiro.

A equipe do Samu encaminhou a mulher ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde recebeu atendimento médico. Ela apresentava múltiplos cortes pelo corpo, inclusive no rosto.

Após as agressões, o suspeito deixou o local antes da chegada da Polícia Militar. A vítima também relatou o desaparecimento de uma carteira que continha documentos pessoais.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação e pelas providências legais.

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