A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está construindo um novo prédio para abrigar a Clínica Veterinária de Ensino e os laboratórios do curso de Medicina Veterinária. O contrato para a execução da obra é de R$10.689.423,84 e os trabalhos já começaram no setor H do campus sede, próximo às faculdades de Farmácia, Enfermagem e Odontologia. O documento foi assinado em junho deste ano, com prazo estimado de 27 meses para a execução.

De acordo com o vice-diretor da Faculdade de Medicina Veterinária, Leonardo Lanna, o edifício terá dois andares. No primeiro, ficará a estrutura da clínica, com consultórios, laboratório de Patologia Clínica, salas para exames de imagem, centro cirúrgico e espaço para internação de pequenos animais.

O segundo pavimento será destinado à parte administrativa e aos laboratórios de Anatomia Veterinária, Microscopia, Microbiologia, Nutrição Animal, Diagnóstico Animal e Tecnologia e Inspeção de Alimentos de Origem Animal.

Segundo a universidade, a construção não deve interferir nas atividades realizadas atualmente no campus. A nova estrutura também vai concentrar espaços que hoje ficam em prédios diferentes, reduzindo os deslocamentos dos estudantes durante as atividades acadêmicas.

Benefícios para estudantes e população

A nova estrutura deve ampliar as oportunidades de aulas práticas e melhorar as condições de formação dos alunos, aproximando ainda mais o ensino teórico das atividades desenvolvidas nos laboratórios e na clínica.

A expectativa também é fortalecer as pesquisas e os projetos de extensão da universidade. Para os moradores de Juiz de Fora e da região, a conclusão do prédio poderá ampliar a oferta de atendimento veterinário e de serviços especializados.

Entre as atividades previstas estão ações de prevenção, apoio ao diagnóstico e à vigilância de doenças que podem ser transmitidas entre animais e seres humanos, além de iniciativas voltadas à saúde animal e coletiva.





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