A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou os esquemas de trânsito e transporte para a realização da 4ª Bahamas Night Run, marcada para este sábado (14). O evento esportivo deve movimentar a região do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, no bairro Aeroporto, reunindo um total de 4.944 inscritos entre provas de corrida, caminhada, modalidade infantil e categorias voltadas para pessoas com deficiência.

Alterações no trânsito e linhas de ônibus

De acordo com a PJF, a circulação de veículos será temporariamente impactada nas ruas Dirceu Barbosa e José Apolônio dos Reis, além das avenidas Eugênio do Nascimento, Paulo Botti e em trechos da Avenida Prefeito Mello Reis. A liberação das vias ocorre de forma gradual, logo após a passagem dos atletas. Agentes de Transporte e Trânsito estarão posicionados para orientar os motoristas, e os bloqueios contarão com atualizações em tempo real no aplicativo Waze.

Para o público que deseja se deslocar até o local utilizando o transporte coletivo, as seguintes linhas municipais atendem a região: 500, 510, 511, 512, 518, 519, 521, 523, 537, 539 e 542.

Programação da prova

14h15: Concentração para a corrida infantil

15h: Início das baterias infantis na arena do evento (estacionamento do Estádio Municipal)

17h30 às 18h45: Entrega dos chips para os participantes da corrida principal

19h: Largada oficial da prova principal

Retirada de kits

A entrega antecipada dos kits aos participantes acontece no supermercado Bahamas São Vicente, localizado na Avenida Rio Branco, 3.760, no Centro, seguindo o cronograma:

Sexta-feira (13): das 9h às 19h (público geral).

Sábado (14): das 9h às 12h (público geral).

Para retirar o material, é necessário apresentar o comprovante de inscrição e um documento oficial com foto.

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