Juiz de Fora tem alerta de tempestade nesta sexta-feira (13), com previsão de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), classificado como perigo potencial, é válido até as 23h59.

A previsão indica pancadas de chuva e trovoadas ao longo desta sexta-feira. O alerta aponta baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Previsão do tempo para o fim de semana

Nesta sexta-feira (13), os termômetros variam entre 17°C e 27°C. A manhã terá muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. À tarde e à noite, há previsão de chuva acompanhada de trovoadas isoladas.

No sábado (14), a temperatura fica entre 17°C e 28°C. O céu permanece encoberto durante a manhã, com possibilidade de chuvisco à tarde e à noite.

Já no domingo (15), a máxima pode chegar a 31°C, com mínima de 17°C. A previsão aponta céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas.

Orientações durante o alerta

Em caso de rajadas de vento, o INMET recomenda não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também orienta evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de alerta.

Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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